Sağanak yağışın etkili olduğu Bursa’da kontrolden çıkan minibüs önce duvara daha sonra ise ağaca çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi'nde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.

ÖNCE DUVARA SONRA AĞACA ÇARPTI

Baran Y. (23) yönetimindeki 03 LB 279 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, önce fabrika duvarına, ardından ağaca çarparak durabildi.

Yürekleri ağza getiren kaza anı kamerada! Önce duvara sonra ağaca çarptı, 4 kişi yaralandı

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan sürücü Baran Y. ile yolcular Fırat T. (16), Enes K. (21) ve Sait S. (21) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar, çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yürekleri ağza getiren kaza anı kamerada! Önce duvara sonra ağaca çarptı, 4 kişi yaralandı

KAZA ANI KAMERADA

Yaralılardan 16 yaşındaki Fırat T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, minibüsün kontrolden çıkarak hızla fabrika duvarına ve ağaca çarptığı anlar yer aldı.

Yürekleri ağza getiren kaza anı kamerada! Önce duvara sonra ağaca çarptı, 4 kişi yaralandı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBursa

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