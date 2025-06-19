Rus fenomenden "Frendeks" oyunu! 302 kişiden 100 milyonluk vurgun yaptı... İstanbul'da yakalandı

Rusya'da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla fenomen olan Elvira Tabrizovna Madiyarova, 302 kişiyi sahte yatırım platformu "Frendeks" üzerinden yaklaşık 100 milyon TL dolandırmak suçlamasıyla karşı karşıya. Hakkında uluslararası arama kararı bulunan Madiyarova, İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı.

Rusya'da sosyal medyada fenomeni Elvira Tabrizovna Madiyarova, sahte yatırım platformu "Frendeks" üzerinden yaklaşık 100 milyon liralık dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor.

Tataristan İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, 1988 doğumlu Elvira Madiyarova'nın 2020-2021 yılları arasında sahte dijital yatırım platformu "Frendeks" aracılığıyla en az 302 kişiyi dolandırdığı belirtildi. Platformun arkasındaki organize suç örgütü, yatırım vaadiyle topladığı 200 milyon rubleyi (yaklaşık 100 milyon TL) zimmetine geçirdi.

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TUZAĞIN ADI "FRENDEKS"

Rapora göre "Frendeks" sisteminin yüzü olarak tanıtım faaliyetlerinde rol alan Madiyarova konferanslar düzenledi, sosyal medyada videolarla kazanç vadetti, sahte algoritmalarla kazanç simülasyonları sunarak yatırımcıların güvenini kazandı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI

Sabah'ta yer alan habere göre Madiyarova, 4 Şubat 2025'te Kuzey Kıbrıs'tan İstanbul'a geçmeye çalışırken sahte kimlikle yakalandı. İstanbul Havalimanı'ndaki pasaport kontrolünde tutuklanan Madiyarova, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Elvira Tabrizovna Madiyarova

İADESİNE KARAR VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı iade süreci kapsamında Rusya Adalet Bakanlığı'nın resmi talebi 2025 Mart ayında Türkiye'ye ulaştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, suçun niteliği, delil durumu ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Elvira Madiyarova'nın Rusya'ya iade edilmesine oy birliğiyle karar verdi.

"PSİKOLOJİK YIKIM YAŞIYOR"

Madiyarova'nın avukatı Habip Gündüz, tutukluluğun psikolojik etkiler doğurduğunu belirterek müvekkilinin serbest bırakılmasını istedi ancak mahkeme, suçun katalog suçlardan olması ve kaçma şüphesi gerekçesiyle isteği reddetti.

"PONZİ" DÜZENİ GİBİ ÇALIŞTI

Yetkililerin tespitlerine göre, "Frendeks" platformu tipik bir Ponzi düzeni gibi çalıştı. Yeni katılımcıların yatırımları, eski katılımcılara kâr payı gibi gösterildi. Bu sistemle çok sayıda kişi kandırılarak büyük maddi zarar oluştu.

YASAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Mahkemenin verdiği iade kararının ardından, Türkiye Adalet Bakanlığı'nın Rusya ile protokol çerçevesinde Elvira Madiyarova'nın teslimine yönelik işlemleri kısa süre içinde tamamlaması bekleniyor.