Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, eşi ve şoförüyle birlikte Konya'da trafik kazası geçirdi. Takla atan otomobilin alev aldığı kazada Prof. Dr. Sevim Aydın hayatını kaybetti. Rektör Aydın ile sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza, Konya-Kırıkkale kara yolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın içerisinde bulunduğu sürücü Mehmet Uzunoğlu idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip araziye takla attı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kemalettin Aydın kaza yaptı! Eşi hayatını kaybetti

REKTÖR KURTULDU, EŞİ VEFAT ETTİ

Kazada rektör, eşi ve sürücü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kemalettin Aydın kaza yaptı! Eşi hayatını kaybetti

Yaralılardan durumu ağır olan Prof. Dr. Sevim Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kemalettin Aydın kaza yaptı! Eşi hayatını kaybetti

Kazanın ardından yetkililer de hastaneye geldi. Rektör Kemalettin Aydın'ın yarın bir dizi programa katılmak üzere Konya'ya gelmek üzere yolda olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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