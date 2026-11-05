Sakarya'da 8 araç birbirine girdi! Antalya'ya giden polis konvoyunda 4 yaralı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 kara yolunda 5 polis aracı, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Antalya'ya göreve giden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden 4 polis yaralandı. Kazanın ardından Bilecik istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 polis memuru yaralandı.
D-650 kara yolu Bilecik yönü Bağlarbaşı mevkisinde, Antalya'ya göreve giden Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne ait 5 polis aracı, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.
İhbar sonrasında bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI ULAŞTI
Kazada hafif yaralanan 4 polis memuru sağlık personeli tarafından ayakta tedavi edildi.
Kara yolunun Bilecik yönünde ulaşımın aksaması neticesinde araç kuyruğu oluştu.
Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının sonrasında normale döndü.