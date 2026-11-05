İstanbul'da sabah saatlerinde çok sayıda metrobüsün arka arkaya dizildiği görüldü. Yoğunluğun teknik arıza veya trafik kazasından kaynaklanmadığı öğrenildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul'da sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar metrobüs hattında yoğunlukla karşılaştı. Avcılar Merkez ile Sefaköy durakları arasında araçların ilerlemekte güçlük çektiği görülürken, duraklarda ve metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Günün erken saatlerinde toplu taşımayı tercih eden İstanbullular, metrobüs hattında yaşanan aksamalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ne kaza var ne arıza: Metrobüsler sıra sıra dizildi

Cevizlibağ, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme istikametine seyreden çok sayıda metrobüs, Avcılar Merkez ile Sefaköy durakları arasında arka arkaya sıralanarak metrelerce süren kuyruklar oluşturdu.

Metrobüslerin adım adım ilerleyebildiği hatta, araç bekleyen yolcular da duraklarda yoğunluğa sebep oldu.

Ne kaza var ne arıza: Metrobüsler sıra sıra dizildi

Edinilen bilgilere göre yaşanan aksamanın herhangi bir teknik arıza veya trafik kazasından kaynaklanmadığı öğrenildi. Metrobüs yolunda yaşanan araç yoğunluğu ve oluşan uzun kuyruklar kameralara yansıdı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala