Ne kaza var ne arıza: Metrobüsler sıra sıra dizildi
İstanbul'da sabah saatlerinde çok sayıda metrobüsün arka arkaya dizildiği görüldü. Yoğunluğun teknik arıza veya trafik kazasından kaynaklanmadığı öğrenildi.
İstanbul'da sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar metrobüs hattında yoğunlukla karşılaştı. Avcılar Merkez ile Sefaköy durakları arasında araçların ilerlemekte güçlük çektiği görülürken, duraklarda ve metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluştu.
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Günün erken saatlerinde toplu taşımayı tercih eden İstanbullular, metrobüs hattında yaşanan aksamalar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Cevizlibağ, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme istikametine seyreden çok sayıda metrobüs, Avcılar Merkez ile Sefaköy durakları arasında arka arkaya sıralanarak metrelerce süren kuyruklar oluşturdu.
Metrobüslerin adım adım ilerleyebildiği hatta, araç bekleyen yolcular da duraklarda yoğunluğa sebep oldu.
Edinilen bilgilere göre yaşanan aksamanın herhangi bir teknik arıza veya trafik kazasından kaynaklanmadığı öğrenildi. Metrobüs yolunda yaşanan araç yoğunluğu ve oluşan uzun kuyruklar kameralara yansıdı.