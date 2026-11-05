İstanbul’da trafik artık yalnızca yolda geçen zamanı değil, hayatın tamamını etkiliyor. Araştırmalara göre sürücülerin trafikte kaybettiği yıllık süre 2023’te 91 saatken 2025’te 118 saate çıktı. Trafik, zaman kaybı; yakıt ve ulaşım giderlerinden konut tercihlerine, çalışma düzeninden ticarete kadar pek çok alanı değiştiriyor.

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İstanbul’da trafik, günlük hayatın en önemli problemlerinden biri olmanın ötesine geçerek ekonomik kararları belirleyen bir faktöre dönüştü. Her sabah işe gitmek için yola çıkan milyonlarca kişi, artık yalnızca mesai saatini değil, güzergâhtaki yoğunluğu da hesaba katıyor. Trafik bilgi ve akıllı sürücü hizmetleri sağlayan küresel INRIX şirketinin verilerine göre sürücü başına trafikte kaybedilen yıllık süre 2023’te 91 saat olarak hesaplanırken, 2024’te 105 saate, 2025’te ise 118 saate yükseldi. Böylece iki yılda 27 saatlik artış yaşandı. Navigasyon sistemleri firması TomTom’un 2025 verilerinde İstanbul’daki trafik sıkışıklığı oranı yüzde 62’ye ulaştı.



Trafik İstanbul’un hayatını yutuyor!.. Milyonların rotasını ulaşım çilesi belirliyor

Yoğun trafik, özel araç kullananlar için yakıt tüketimi, bakım, lastik ve fren masraflarını artırıyor. Toplu taşıma kullananlar ise uzun yolculuklar ve aktarmalar nedeniyle zaman kaybediyor. Özellikle iş yerine uzak ilçelerde yaşayanlar için ulaşım, aile bütçesinin önemli giderlerinden biri hâline geliyor.

Trafik İstanbul’un hayatını yutuyor!.. Milyonların rotasını ulaşım çilesi belirliyor

Trafik, konut tercihlerinde de belirleyici oluyor. İş yerine yakın veya metro ve metrobüs gibi ulaşım imkânlarına erişimi kolay konutlar öne çıkıyor. Çalışanlar iş görüşmelerinde maaş ve yan hakların yanı sıra işe ulaşım süresini dikkate alıyor. Trafik, kurye ve dağıtım sektörünü de doğrudan etkiliyor. Ulaşımı ve park imkânı zorlaşan alışveriş bölgeleri ise müşteri kaybı riskiyle karşılaşıyor. Aile ziyaretleri, arkadaş buluşmaları ve hafta sonu etkinlikleri bile trafik saatlerine göre planlanıyor. Üstelik ambulans ve itfaiye gibi acil hizmet araçlarının yoğun saatlerde ilerlemekte zorlanması, trafik sorununu kamu güvenliği açısından da önemli hâle getiriyor.

Trafik İstanbul’un hayatını yutuyor!.. Milyonların rotasını ulaşım çilesi belirliyor

BİRİNCİ SIRADAYIZ

İstanbul, trafikte bekleme süresi olarak INRIX’in 900’den fazla şehri kapsayan araştırmasında yılda ortalama 118 saat ile ilk sırada yer alıyor. Chicago 112 saat, Meksiko 108 saat, New York 102 saat, Philadelphia 101 saat, Londra 91 saat, Paris 90 saat, Cakarta 83 saat, Bangkok 76 saat trafikte bekliyor.

Trafik İstanbul’un hayatını yutuyor!.. Milyonların rotasını ulaşım çilesi belirliyor

İSTANBUL TRAFİĞİNE ÇÖZÜM REÇETESİ

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul trafiğinin hafifletilmesi için toplu taşımaya öncelik verilmesinden akıllı kavşaklara kadar çeşitli tavsiyeler sunuyor;

Otobüslere özel şerit: Ana arterlerde otobüslere ayrılmış şeritler oluşturulmalı.

Akıllı kavşaklar: Kamera ve sensörlerle trafik ışıklarının süreleri anlık yoğunluğa göre ayarlanmalı.

Kademeli mesai: Kamu ve özel sektörde işe giriş-çıkış saatleri farklılaştırılarak yoğunluk zamana yayılmalı.

Raylı sistem yatırımları: Metro ağı genişletilmeli, uzun vadede 1.000 kilometrenin üzerine çıkarılmalı.

Deniz ulaşımı: Deniz yolculuklarının günlük 150 binden 400 bine çıkarılması hedeflenmeli.

Bisiklet yolları: Bisiklet günlük ulaşımın bir parçası hâline getirilmeli.

Akıllı otopark: Boş park yerleri dijital sistemlerle sürücülere gösterilmeli, otopark kapasitesi planlı artırılmalı.

Entegre ulaşım: Metro, otobüs, metrobüs, vapur ve bisiklet bağlantıları güçlendirilmeli.

Etkin denetim: Trafik kuralları sürekli denetlenmeli, trafik bilinci küçük yaşlarda kazandırılmalı.



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