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Ulaşımda güvenli sistem dönemi! Tabelalar yenilenecek, banketler düzenlenecek

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Ulaşımda güvenli sistem dönemi! Tabelalar yenilenecek, banketler düzenlenecek
Başlık ResmiUlaşımda güvenli sistem dönemi! Tabelalar yenilenecek, banketler düzenlenecek "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Kara yollarında güvenlik tedbirleri artırılacak. Önleyici ve akıllı işaretlemelerle yeni model hayata geçiriliyor. İşaret, levha ve ışıklarla “kendini ifade eden yollar” ve çarpma önleyici “affedici yol kenarları” yapılacak.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Ulaştırma ve kara yolu güvenliğine yönelik 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında yeni stratejiler derlendi. Kazalardaki can kayıplarının azaltılması için yol kullanıcılarının hata yapabileceğini kabul eden ve güvenliği bütün aktörlerin ortak sorumluluğu gören “güvenli sistem yaklaşımı” benimsenecek. İşaretleme, levha ve ışıklar sayesinde standartların anlaşıldığı “kendini ifade eden yollar” ile çarpmayı önleyen veya hasarı en aza indiren “affedici yol kenarları” yaklaşımlarıyla altyapı ve güvenlik standartları yükseltilecek.

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