Ulaşımda güvenli sistem dönemi! Tabelalar yenilenecek, banketler düzenlenecek

Kara yollarında güvenlik tedbirleri artırılacak. Önleyici ve akıllı işaretlemelerle yeni model hayata geçiriliyor. İşaret, levha ve ışıklarla “kendini ifade eden yollar” ve çarpma önleyici “affedici yol kenarları” yapılacak.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ulaştırma ve kara yolu güvenliğine yönelik 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında yeni stratejiler derlendi. Kazalardaki can kayıplarının azaltılması için yol kullanıcılarının hata yapabileceğini kabul eden ve güvenliği bütün aktörlerin ortak sorumluluğu gören “güvenli sistem yaklaşımı” benimsenecek. İşaretleme, levha ve ışıklar sayesinde standartların anlaşıldığı “kendini ifade eden yollar” ile çarpmayı önleyen veya hasarı en aza indiren “affedici yol kenarları” yaklaşımlarıyla altyapı ve güvenlik standartları yükseltilecek.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Trafik kazalarında yılın ilk 8 ayında bin 430 kişi hayatını kaybetti, 272 bin kişi yaralandı

Trafik kazaları sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı geçen yıl 6 bin 35 iken bu yıl sonu için 5 bin 500 olarak tahmin edildi. Söz konusu sayının gelecek yılın sonunda ise 4 bine düşürülmesi hedefleniyor. Sektörde devam eden yatırımlar yapılabilirlik, sürdürülebilirlik, etkinlik, erişilebilirlik, güvenlik ve verimlilik açısından gözden geçirilerek mevcut altyapının etkinliği artırılacak. Mevcut kara yolu altyapısının etkin kullanılmasına yönelik iyileştirmelere öncelik verilirken, yeni projelerde asgari sanat yapısı gerektiren maliyet etkin güzergâhlar tercih edilecek. Kara yolu ulaştırması sektöründe teklif edilecek projelere ilişkin fizibilite çalışmalarında alternatif güzergâhlar detaylıca değerlendirilecek.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Yargıtay'dan trafik kazalarında tazminat hakkına emsal karar

Bakım ve onarım hizmetleri zamanında ve yeterli düzeyde karşılanacak. Oluşabilecek trafik akış darboğazları giderilerek ulaşımın yeterli hizmet seviyesinde sürdürülmesi sağlanacak. Taşıt işletme giderlerini ve ağır bakım maliyetlerini azaltacak şekilde önleyici bakım kavramı esas alınacak.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala