Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sakarya'da traktör devrildi: 10 kişi yaralandı

Sakarya'da traktör devrildi: 10 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya&#039;da traktör devrildi: 10 kişi yaralandı
Sakarya, Geyve, Yaralanma, Aile, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya'nın Geyve ilçesi Belpınar Mahallesi'nde, römorklu traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle birlikte aynı aileden 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu biri çocuk 10 kişi yaralandı.

Belpınar Mahallesi'nde, M.G. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen römorklu traktör, kontrolden çıkarak yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da traktör devrildi: 10 kişi yaralandı - 1. Resim

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücünün yanı sıra traktör ve römorkta bulunan aynı aileden O.G, Ç.G, M.G, Y.G, A.G, U.G, Z.G, E.G. ile ismi öğrenilemeyen 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Filenin şampiyonu belli oldu! Üst üste ikinci kez kupayı evine götürdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay'da beton mikseriyle motosiklet çarpıştı: 2 kişi feci şekilde can verdi - 3. SayfaBeton mikseriyle motosiklet çarpıştı: 2 kişi can verdiSapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki gençten acı haber - 3. SayfaSapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki gençten acı haberGiresun'da şarampole devrilen otomobilde can pazarı: Yaralılar var - 3. SayfaGiresun'da şarampole devrilen otomobilde can pazarı!Bolu'da otomobille kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaBolu'da otomobille kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar varKurtarma ekibi sandılar, suç makinesi çıktı! Bursa'da yangın bölgesinde yakalandı - 3. SayfaKurtarma ekibi sandılar, suç makinesi çıktı!Alevler yerleşim yerlerine çok yaklaştı! Gerger'de orman yangınıyla topyekûn mücadele - 3. SayfaAlevler yerleşim yerlerine çok yaklaştı! Gerger'de orman yangınıyla topyekûn mücadele
Sonraki Haber Yükleniyor...