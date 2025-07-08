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Samsun’da gece yarısı silahlı çatışma! Yaka paça yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun’da gece yarısı silahlı çatışma! Yaka paça yakalandılar
Samsun, Atakum, Silahlı Çatışma, Eğlence Mekanı, Yaralanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'un Atakum ilçesinde 2 kişinin bacağından yaralandığı eğlence mekanı önündeki silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Korkunç çatışma, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir içkili eğlence mekanı önünde önceki akşam meydana geldi.

Samsun’da gece yarısı silahlı çatışma! Yaka paça yakalandılar - 1. Resim

BACAKLARINDAN VURULDULAR

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasındaki silahlı çatışmada O.N. (44) ve S.D.A. (32) bacaklarından yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı, silahlı saldırganlar kaçtı.

Samsun’da gece yarısı silahlı çatışma! Yaka paça yakalandılar - 2. Resim

4 FARKLI ARAÇLA KAÇTILAR

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu silahlı saldırıyı Ü.S. (50), E.C. (38), A.D. (29) ve B.İ.'nin (25) gerçekleştirdiği ve 4 ayrı araçla kaçtıkları tespit edildi. Yapılan çalışmayla E.C., B.İ., A.D. ve B.C.P. (27) yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler 1 tabancayı olay yerinde, 2 tabancayı da gözaltına alınan şahıslar üzerinde ele geçirdi.

Samsun’da gece yarısı silahlı çatışma! Yaka paça yakalandılar - 3. Resim

4 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan 2 kişinin yaralandığı eğlence mekanı önündeki silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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