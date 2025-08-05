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Samsun'da ilginç görüntü! Taşkınlık yaptı, polisten kaçmak için denize atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’da taşkınlık çıkaran bir şahıs, polisten kaçmak için denize atladı. Polis ekipleri şahsı ikna edemeyince deniz kenarında beklerken, bir süre sonra yorulan şahıs kendi isteğiyle kıyıya çıkarak teslim oldu.

Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi sahilinde taşkınlık yapan bir şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Denize atlayan şahıs, açıkta bir süre yüzerek bekledi.

Samsun'da ilginç görüntü! Taşkınlık yaptı, polisten kaçmak için denize atladı - 1. Resim

YORULUNCA TESLİM OLDU

Polis ekipleri, şahsı ikna etmek için deniz kenarında uzun süre uğraştı. Ancak şahıs, polis çağrılarına cevap vermeyerek denizde kalmaya devam etti. Bir süre sonra yorulan şahıs, kendi isteğiyle kıyıya çıkarak teslim oldu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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