Samsun'da ilginç görüntü! Taşkınlık yaptı, polisten kaçmak için denize atladı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Samsun’da taşkınlık çıkaran bir şahıs, polisten kaçmak için denize atladı. Polis ekipleri şahsı ikna edemeyince deniz kenarında beklerken, bir süre sonra yorulan şahıs kendi isteğiyle kıyıya çıkarak teslim oldu.
Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi sahilinde taşkınlık yapan bir şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Denize atlayan şahıs, açıkta bir süre yüzerek bekledi.
YORULUNCA TESLİM OLDU
Polis ekipleri, şahsı ikna etmek için deniz kenarında uzun süre uğraştı. Ancak şahıs, polis çağrılarına cevap vermeyerek denizde kalmaya devam etti. Bir süre sonra yorulan şahıs, kendi isteğiyle kıyıya çıkarak teslim oldu.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci