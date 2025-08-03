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Samsun'da çıkan olaylar şaşırttı! Denizde boğulma tehlikesi, sahilde yumruk kavgası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun&#039;da çıkan olaylar şaşırttı! Denizde boğulma tehlikesi, sahilde yumruk kavgası
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren 20 yaşındaki Batuhan Ö. boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından cankurtaran ile bir vatandaş arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü, taraflar şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Batuhan Ö., serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Samsun'da çıkan olaylar şaşırttı! Denizde boğulma tehlikesi, sahilde yumruk kavgası - 1. Resim

Olay yerine polis, ambulans ve cankurtaranlar sevk edildi. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılan Batuhan Ö. ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da çıkan olaylar şaşırttı! Denizde boğulma tehlikesi, sahilde yumruk kavgası - 2. Resim

CANKURTARANLA KAVGA

Bu sırada cankurtaran H.C. ile sahilde çadır kurup denizde yüzen R.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis kavgaya müdahale ederek önlerken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmayınca polis tutanak tutup her iki tarafı da serbest bıraktı. Cankurtaran H.C., R.A.'nın kurtarma sırasında işlerine karıştığını söylerken, R.A. da H.C.'nin kendisine müdahale ettiğini ileri sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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