Samsun'da panik anları! Babasına kızdı, evi ateşe verdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde babasına kızan 18 yaşındaki Akın A., 6 katlı apartmanın 4'üncü katında bulunan evlerini ateşe verdi. Yangın kısa sürede tüm daireyi sararken, apartmanda büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi Yıldıray Sokak’ta saat 14.30 sıralarında paniğe sebep olan bir olay meydana geldi. Babasına kızan Akın A. (18), oturdukları 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki daireyi evde kimse yokken ateşe verdi.

Yangın kısa sürede tüm daireyi sararken, apartman sakinleri binayı terk etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Babasına kızdığı için evi yaktığını belirten Akın A., polisler tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yangın nedeniyle Yıldıray Sokak trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından apartman sakinlerinin binaya girişine izin verildi ve sokak yeniden trafiğe açıldı.