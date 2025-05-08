Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Samsun'da silahlı kavga: Aynı aileden 3 kişi yaralandı

Samsun'da silahlı kavga: Aynı aileden 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Samsun&#039;da silahlı kavga: Aynı aileden 3 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun'un Atakum ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, aynı aileden biri ağır 3 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli çiftin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aynı aileden biri ağır 3 kişi yaralandı.

Ferudun S. (34) ve eşi Merve S. (30) motosikletle, aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirtilen Bülent B'nin Güzelyurt Mahallesi'ndeki evine gitti. Taraflar arasında çıkan ve Bülent B'nin yakınlarının da karıştığı tartışma kavgaya dönüştü.

Samsun'da silahlı kavga: Aynı aileden 3 kişi yaralandı - 1. Resim

Olayda Ferudun S'nin silahla ateş açtığı Bülent B. (52), eşi Saliha B. (59) ve oğlu Ömer Faruk B. (29) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Bülent B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, motosikletle kaçan şüpheli çiftin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Pompalı tüfekle dehşet saçtı, kız arkadaşını yaraladıİsmail Kartal'lı Persepolis zirve takibini sürdürüyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ailesinin ısrarına dayanamadı, 4. kattan atladı! Eski kocası tutmaya çalıştı - 3. SayfaAilesinin ısrarına dayanamadı, 4. kattan atladıElazığ'da sır olay! Bir kişi boş arazide ölü bulundu - 3. SayfaElazığ'da sır olay! Bir kişi boş arazide ölü bulunduMüezzin Kuran-ı Kerim okurken son nefesini verdi, cemaat gözyaşlarına boğuldu - 3. SayfaKuran-ı Kerim okurken son nefesini verdiGaz kaçağını çakmakla kontrol etti, sonrası facia… ''O durumdayken hiç hissetmedim'' - 3. SayfaGaz kaçağını kontrol ederken faciayı yaşadıBahar Aksu cinayetinde dehşet detaylar! Keşif yaptılar, gittiler, 1 kişiyi daha alıp döndüler - 3. SayfaKeşif yaptılar, gittiler, 1 kişiyi daha alıp döndülerHızla çarpıp kaçtı! 2 çocuk annesini hayattan kopardı - 3. SayfaHızla çarpıp kaçtı! 2 çocuk annesini hayattan kopardı
Sonraki Haber Yükleniyor...