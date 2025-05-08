Samsun'da silahlı kavga: Aynı aileden 3 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, aynı aileden biri ağır 3 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli çiftin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aynı aileden biri ağır 3 kişi yaralandı.

Ferudun S. (34) ve eşi Merve S. (30) motosikletle, aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirtilen Bülent B'nin Güzelyurt Mahallesi'ndeki evine gitti. Taraflar arasında çıkan ve Bülent B'nin yakınlarının da karıştığı tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda Ferudun S'nin silahla ateş açtığı Bülent B. (52), eşi Saliha B. (59) ve oğlu Ömer Faruk B. (29) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Bülent B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, motosikletle kaçan şüpheli çiftin yakalanması için çalışma başlattı.