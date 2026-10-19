Şanlıurfa’da korsan kiralık evlere geçit yok: 7 daire kapatıldı, yarım milyondan fazla ceza kesildi

Şanlıurfa’da emniyet ve zabıta ekiplerince günübirlik kiralık dairelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Kayıtsız müşteri kabul eden ve kimlik bildirimi yapmayan 4 işletmeye toplam 598 bin TL ceza kesilirken, usulsüz kiralandığı tespit edilen 7 daire ise mühürlenerek kapatıldı.

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Şanlıurfa’da günübirlik kiralık ev adı altında kayıtsız ve kimlik bildirimsiz işletilen dairelere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Emniyet ve zabıta ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği geniş çaplı baskınlarda, yasalara uymayan ve kayıt dışı müşteri kabul eden işletmelere adeta ceza yağdı.

Kent genelindeki huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen denetimlerde, kayıt dışı kiralama yapan adresler tek tek tespit edildi.

KAYITSIZ İŞLETENİ DE KİMLİK BİLDİRMEYENİ DE AFFETMEDİLER

Denetimlerde kayıtsız faaliyet gösterdiği belirlenen 3 işletmeye 512 bin 709 lira, konaklayan bildiriminde bulunmayan 1 işletmeye ise 85 bin 437 lira idari para cezası uygulandı.

7 DAİRE KAPISINA KİLİT VURULARAK MÜHÜRLENDİ

Yapılan işlemler kapsamında toplam 4 işletmeye 598 bin 146 lira idari para cezası uygulanırken, 7 daire ise mühürlenerek faaliyetten men edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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