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Sarıyer'de gecekondu yangını! Anne son anda kurtuldu, 2 kardeş ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sarıyer&#039;de gecekondu yangını! Anne son anda kurtuldu, 2 kardeş ağır yaralandı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sarıyer'de bir gecekonduda sabah saatlerinde yangın çıktı. Anne evden kendini son anda dışarı atarken, alevler arasında mahsur kalan 2 kardeş ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Saat 06.30 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Mezarlık Sokak'ta bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sonucu evde mahsur kalan anne Fatma Karagöl kendini dışarı atabilirken, kız ve erkek 2 kardeş evde mahsur kaldı. Yangında çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sarıyer'de gecekondu yangını! Anne son anda kurtuldu, 2 kardeş ağır yaralandı - 1. Resim

2 KARDEŞ AĞIR YARALI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken mahsur kalan Burak ve Bahar Karagöl isimli 2 genç kardeşi kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Gecekondudan kurtarılan 2 kardeş, ağır yaralı olarak ambulanslarla en yakındaki hastanelere kaldırıldı.

Yapılan müdahaleler sonrası yangın söndürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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