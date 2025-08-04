Sarıyer'de gecekondu yangını! Anne son anda kurtuldu, 2 kardeş ağır yaralandı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Sarıyer'de bir gecekonduda sabah saatlerinde yangın çıktı. Anne evden kendini son anda dışarı atarken, alevler arasında mahsur kalan 2 kardeş ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Saat 06.30 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Mezarlık Sokak'ta bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın sonucu evde mahsur kalan anne Fatma Karagöl kendini dışarı atabilirken, kız ve erkek 2 kardeş evde mahsur kaldı. Yangında çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KARDEŞ AĞIR YARALI
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken mahsur kalan Burak ve Bahar Karagöl isimli 2 genç kardeşi kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Gecekondudan kurtarılan 2 kardeş, ağır yaralı olarak ambulanslarla en yakındaki hastanelere kaldırıldı.
Yapılan müdahaleler sonrası yangın söndürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci