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Sitede yangın paniği! Dumanlar tüm binayı sardı, facianın eşiğinden dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sitede yangın paniği! Dumanlar tüm binayı sardı, facianın eşiğinden dönüldü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir sitede yangın çıktı. Dumanlar tüm binayı sararken, yangın sırasında apartmanda kimsenin olmaması faciayı önledi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir sitedeki binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

SAHİL KENARINDAKİ BİNADA ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, saat 23.00 sıralarında Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde sahil kenarında bulunan Ayşem 1 Sitesi’ndeki bir binada çıktı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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