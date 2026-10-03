Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 6 araca çarptı
İstanbul Sarıyer'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 6 araca çarptı. Meydana gelen kazada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.
İstanbul Sarıyer'de otomobilin park halindeki 6 araca çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
C.K. yönetimindeki otomobil, Pınar Mahallesi Balabandere Sokak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, yanında bulunan 2 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobil ile hasar gören 6 araç çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı.