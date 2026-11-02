Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki lokantada bir kadını silahla vuran köy muhtarı, ardından intihar etti. Olayın ardından muhtar ile kadın arasında ilişki olduğu iddiası gündeme geldi. Öte yandan muhtarın yaklaşık bir hafta önce eşinden ayrıldığı öğrenildi. Yaralı kadın ise hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Ovacık ilçesine bağlı Çatak Köyü Muhtarı V.L., terminal lokantası içerisinde ilişkisi olduğu iddia edilen S.B.'ye silahla ateş etti.

ÖNCE KADINI SONRA KENDİNİ VURDU!

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan kadın yere yığılırken, V.L. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dehşet! Olayın ardından yasak ilişki çıktı

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olayda hayatını kaybeden muhtarın cenazesi ise, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dehşet! Olayın ardından yasak ilişki çıktı

BİR HAFTA ÖNCE EŞİNDEN BOŞANMIŞ

İki çocuk babası olan muhtar V.L.'nin yaklaşık bir hafta önce eşinden ayrıldığı, geçtiğimiz aylarda da birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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