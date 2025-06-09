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Şenlik alanında dehşet! Piknik yaparken üstlerine çardak çöktü, çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şenlik alanında dehşet! Piknik yaparken üstlerine çardak çöktü, çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'da piknik yapan vatandaşların üzerine çardak çöktü. Çardağın altında kalarak yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çakır köyündeki şenlik alanında piknikçilerin üzerine çardak çöktü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Çöken çardağın altında kalan P.C., K.K.A., Hatice C. ve Mustafa O.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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