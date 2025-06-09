Şenlik alanında dehşet! Piknik yaparken üstlerine çardak çöktü, çok sayıda yaralı var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Çorum'da piknik yapan vatandaşların üzerine çardak çöktü. Çardağın altında kalarak yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çakır köyündeki şenlik alanında piknikçilerin üzerine çardak çöktü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI
Çöken çardağın altında kalan P.C., K.K.A., Hatice C. ve Mustafa O.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş