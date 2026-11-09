Ses onlarca koyunu telef etti! Erzincan'da akıllara durgunluk veren olay
Erzincan'da meydana gelen ve 103 koyunun telef olmasına neden olan olay şaşkınlığa neden oldu. Motosikletlerin çıkardığı sesten ürken onlarca koyun dere yatağında sıkıştı. Üst üste yığılan koyunlardan 103 tanesi telef oldu.
Erzincan’ın Dereyurt köyünde motosikletlerin çıkardığı sesten korkarak kaçışan 103 koyun, dere yatağında sıkışarak boğuldu.
Edinilen bilgilere göre olay, Erzincan’ın Dereyurt köyünde meydana geldi.
İKİ ÜRETİCİ ZARARA UĞRADI
Ayşenur Yıldız’a ait 45 adet ve Burak Has’a ait 58 adet koyun, Erzincan-Gümüşhane karayolundan geçen motosikletlerin çıkardığı sesten ürktü.
DERE YATAĞI CAN PAZARINA DÖNDÜ
Panik halinde kaçışmaya başlayan sürü, dere yatağına yöneldi.
Dar alanda üst üste yığılan koyunlar, yaşanan izdihamda sıkışarak nefessiz kaldı. Olayda toplam 103 koyun boğularak telef oldu.
EKİPLER OLAYI İNCELEYECEK
İki yetiştiriciyi büyük maddi zarara uğratan olayın ardından bölgeye jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde incelemede bulundu.