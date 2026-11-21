Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki Sefa Termal Otel’in kapalı havuz bölümünde gaz sızıntısı yaşandığı iddia edildi. Klor gazının havalandırma sistemiyle havuza yayıldığı öne sürülürken, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Sefa Termal Otel’in kapalı havuz bölümünde meydana geldi. Havuzda bulunan misafirlerde aniden şiddetli öksürük, boğaz yanması ve nefes darlığı şikayetleri başladı. Bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan vatandaşlar tedavi altına alındı.

“TERMAL OTEL HAVUZUNDA ZEHİRLENME VAKASI YAŞADIK”

Olay sırasında havuzda bulunan ve Samsun’dan misafir olarak geldiğini belirten Yaşar Tanrıverdi, çocuklarının müşahede altında tutulduğunu söyledi.

Olayın nasıl geliştiğini anlatan Tanrıverdi, “Samsun’dan misafir olarak geldim. Termal otelin havuzuna girdik. Orada bir zehirlenme vakası yaşadık. Dün akşam saat 21.00 sularında hastaneye geldik. Şu an çocuğumuz gözetim altında. Yeni kan tahlili verdik. Sonucuna göre değerlendirmeleri iyi çıkarsa bizi göndereceklerini söylediler. Orada bir ihmal sonucu gaz zehirlenmesi yaşadık. Olay yeri inceleme geldi. Böyle bir tanıya varmışlar.” dedi.

ÇOCUKLAR ÖKSÜRÜNCE ANLADILAR!

Şikayetlerin öksürükle başladığını belirten Tanrıverdi, ilk başta çocukların su yuttuğunu düşündüklerini, ancak diğer çocuklarda da peş peşe öksürük başlayınca durumun farklı olduğunu anladıklarını ifade etti.

Tanrıverdi, olay sırasında bir görevlinin yanlarına gelerek “Gazı veren benim. Hata oldu, yanlış yere verdik gazı.” dediğini öne sürdü. Söz konusu kişinin de zehirlendiğini ve Yozgat’taki hastaneye sevk edildiğini duyduğunu aktardı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin gaz zehirlenmesi tespitinde bulunduğunu söyleyen Tanrıverdi, dışarıdaki gazın patlaması sonucu havalandırma borusundan içeri girerek havuz bölümüne yayıldığını iddia etti.

Kendisinin de havuzda bulunduğunu belirten Tanrıverdi, soğuk su havuzunda olduklarını ve gazın bu bölüme verildiğini öne sürdü. Kendisi de boğaz yanması ve göğüs sıkışması yaşadığını ancak ayakta tedavi edildiğini anlatan Tanrıverdi, çocukların daha fazla etkilendiğini söyledi.

Tanrıverdi, hastanede tedavi görenlerin durumuna ilişkin ise şunları kaydetti: “Yatan hastalardan 3'ü bizde, 2 kişi de Çorum’dan gelen arkadaşlarda var. Şu an yatıyorlar. Hepsinde serum ve hava bağlı. Sonucu bekliyoruz. Şu anda iyiye gidiyorlar. Hayati tehlikelerinin olmadığı söyleniyor.”

“İLK OLARAK ORADAKİ HEMŞİRE MÜDAHALE ETTİ”

Olaydan ilk etkilenen kişinin kendi çocuğu olduğunu öne süren ve Sorgun’da ikamet eden Fatih Bolat da yaşadığı paniği anlattı.

Havuzdayken çocuğunun öksürmeye başladığını belirten Bolat, ilk olarak su yuttuğunu düşündüğünü söyledi. Öksürük devam edince çocuğunu havuzdan çıkararak önce koridora, ardından tamamen dışarıya götürdüğünü ifade eden Bolat, kısa süre sonra diğer misafirlerin de öksürerek havuzdan çıkmaya başladığını aktardı.

Bolat, “İlk olarak oranın kendi hemşiresi müdahale etti, hava verdi. Çocuğun oksijeni düşmüş. Ben orada bağırdım çağırdım. Bağırdığımda insanlar çıkmaya başladı. ‘Oradan insanları çıkarın.’ dedim. Benim sürecim devam edecek. Avukatımla görüştüm. Avukatımla ifade vereceğim. Ondan sonraki sürece bakacağız.” ifadelerini kullandı.

KLOR GAZININ HAVUZ BÖLÜMÜNE YAYILDIĞI İDDİASI

Zehirlenme olayına, termal otelde havuzun klorlanması sırasında ortaya çıkan klor gazının havalandırma sistemi aracılığıyla kapalı havuz bölümüne yayılmasının neden olduğu öne sürüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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