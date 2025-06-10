Siirt'te feci kaza: Harfiyat kamyonu ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Siirt'te Başur Köprüsü mevkisinde hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kullanılamaz hale gelen araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır 4 kişi yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Siirt'in tarihi Başur Köprüsü mevkisinde 56 AAF 475 plakalı hafriyat kamyonu ile 33 AIV 898 plakalı otomobil çarpıştı.
OTOMOBİLDEKİ BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Bünyamin Pektaş (19), olay yerinde hayatını kaybetti.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada O.E., M.N, S.Ö. ve S.Y.E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan O.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş