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Siirt'te feci kaza: Harfiyat kamyonu ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt'te Başur Köprüsü mevkisinde hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kullanılamaz hale gelen araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır 4 kişi yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Siirt'in tarihi Başur Köprüsü mevkisinde 56 AAF 475 plakalı hafriyat kamyonu ile 33 AIV 898 plakalı otomobil çarpıştı.

Siirt'te feci kaza: Harfiyat kamyonu ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

OTOMOBİLDEKİ BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Bünyamin Pektaş (19), olay yerinde hayatını kaybetti.

Siirt'te feci kaza: Harfiyat kamyonu ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim
Bünyamin Pektaş

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada O.E., M.N, S.Ö. ve S.Y.E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan O.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Siirt'te feci kaza: Harfiyat kamyonu ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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