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Şırnak'ta yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Otobüs evin çatısına çarptı: 15 yaralı

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Şırnak'ta yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Otobüs evin çatısına çarptı: 15 yaralı
Başlık ResmiŞırnakta yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Otobüs evin çatısına çarptı: 15 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Antalya'dan Hakkari'ye giden yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen tır çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yoldan çıkan otobüs, bir evin çatısına çarparak durabildi. Feci kazada 1'i ağır 15 kişi yaralanırken olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesi girişinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması neticesinde yaşanan kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Hilal beldesi girişinde Antalya'dan Hakkari istikametine seyreden yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otobüs yoldan çıkıp bir evin çatısına çarparak durabildi.

Şırnakta yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Otobüs evin çatısına çarptı: 15 yaralı
Başlık ResmiŞırnakta yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Otobüs evin çatısına çarptı: 15 yaralı

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar sonrasında olay yerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin sonrasında Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine gönderildi. Bazı yaralıların ise kendi imkanları ile hastanelere gittiği belirtildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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