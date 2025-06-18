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Sokak ortasında boğazını kemerle sıkmışlardı! Akraba çıktılar... İşte dehşet görüntülerin nedeni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uşak'ta alacak verecek tartışması yaşadığı akrabasının boğazını kemerle sıkıp darbeden şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

Dehşete düşüren görüntüler Uşak'tan geldi. 46 yaşındaki E.A. ile akrabaları M.D. (46), Ş.D. (41), F.D. (19) ve Y.D. (24) arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ş.D., E.A.'nın boğazını kemerle sıkarak darbetti.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince E.A. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan 4 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

OLAY ANI KAMERADA!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. ve Ş.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonundan anbean kaydedildi.

Uşak Valiliğince sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada ise; "Çeşitli basın-yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, ilimiz Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı'nda meydana gelen darp olayıyla ilgili paylaşımlar yer almaktadır.

Olayın, akraba olan şahıslar arasındaki alacak verecek meselesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Darp olayına karışan 4 şüpheli yakalanmış olup, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde adli işlemleri yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Emniyetteki işlemleri biten F.D. ve Y.D. sevk edildikleri adli mercilerle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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