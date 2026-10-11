Sokak ortasında infaz! İstanbul'da kan donduran saldırı
İstanbul Bağcılar'da sokak ortasında kanlı infaz gerçekleştirildi. Sokak ortasında yürüyen bir kişi, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın hedefi oldu. Silahlı saldırıya uğrayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
Bağcılar'da sokakta yürüyen bir kişi, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, Fatih Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, sokak üzerinde yürüyen bir vatandaşa silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı yerde inceleme yaptı.
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Hayatını kaybeden vatandaş, otopsi işlemlerinin yapılması üzerine Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.