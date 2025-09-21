Su sporları istasyonunda ölü bulundu! Bir gün önceki paylaşımı dikkat çekti

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya'da su sporları istasyonunda cansız erkek bedeni bulundu. Çalışanlar, 31 yaşındaki Mustafa Yaşar'ın hareketsiz yattığını görünce ekiplere haber verdi. Yapılan incelemelerde Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Yaşar'ın bir gün önce yaptığı paylaşım dikkat çekti, "Katili kim diye sorarlarsa en güvendikleri, en sevdikleri deyin".

Antalya'nın Manavgat ilçesinde su sporları istasyonunda 31 yaşındaki Mustafa Yaşar'ın cansız bedeni bulundu. Gencin bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı "Katili kim diye sorarlarsa en güvendikleri, en sevdikleri deyin" şeklindeki paylaşımı dikkat çekti.

Olay, dün sabah saatlerinde Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'nde bulunan bir otelin sahilindeki su sporları istasyonunda meydana geldi. Çalışanlar, 31 yaşındaki Mustafa Yaşar'ın hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI 

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Mustafa Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ve Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR 

Mustafa Yaşar'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Yaşar'ın olaydan 12 saat önce sosyal medyasından "Yüreğimde acılarla, kimsesizliğimle gömün beni. Katili kim diye sorarlarsa en güvendikleri, en sevdikleri deyin" paylaşımı yaptığı belirlendi.

