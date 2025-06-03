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Taciz iddiası otobüsü karıştırdı! Tekme tokat birbirlerine girdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Arnavutköy'de otobüste taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi. Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran şahıslar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.

Dün Taşoluk - Arnavutköy seferini yapan otobüste bir kişi kadınları ve öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla yolculardan tepki gördü.

KAVGA KAMERADA

Şahıs ve diğer yolcular arasındaki tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Otobüs içerisine birbirine tekme ve tokatlarla saldıran şahıslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

VATANDAŞLAR AYIRDI

Görüntülerde şahısların otobüs içerisindeki öğrencilere, çocuklara ve kadınlara aldırış etmeden saldırdığı görüldü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga ayrıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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