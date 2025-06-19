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Tahta palet atölyesinde yangın paniği! Kütahya'da ekipler alarma geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tahta palet atölyesinde yangın paniği! Kütahya&#039;da ekipler alarma geçti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir tahta palet atölyesinde çıkan yangın çıktı. İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın itfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, dükkan ise kullanılamaz hala geldi.

Keresteciler Sitesi'nde B.A.’ya ait tahta palet üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Tahta palet atölyesinde yangın paniği! Kütahya'da ekipler alarma geçti - 1. Resim
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Tahta palet atölyesinde yangın paniği! Kütahya'da ekipler alarma geçti - 2. Resim

Yangında can kaybı yaşanmazken, atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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