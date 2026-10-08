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3. Sayfa

Takla atan araçtan sağ kurtuldu, hasara bakarken tırın altında can verdi!

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Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda takla atan panelvandan eşiyle birlikte hafif yaralı olarak kurtulan Mustafa Boz, aracındaki hasarı kontrol etmek istediği sırada tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan eşi hastaneye kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde takla atan panelvandan hafif yaralı olarak kurtulan sürücü, aracındaki hasara bakmak istediği esnada aynı yönde giden tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada sürücünün eşi ise yaralandı.

Kaza, saat 03.00 civarında Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde Göl Mahallesi mevkiinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Ankara yönüne seyir halinde olan Mustafa Boz yönetimindeki 34 UH 6519 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaçlık alana savruldu. Taklalar atan araç yan yatarak durabildi. Kazada sürücü Mustafa Boz ile araçta yolcu olarak olan eşi İ.B. hafif biçimde yaralandı. Diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılarak yol kenarına alınan yaralılar için durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Takla atan araçtan sağ kurtuldu, hasara bakarken tırın altında can verdi!
Başlık ResmiTakla atan araçtan sağ kurtuldu, hasara bakarken tırın altında can verdi!

ARACINDAKİ HASARA BAKARKEN TIR ÇARPTI

İhbar sonrasında bölgeye ekipler sevk edildiği esnada, kazayı hafif yaralarla atlatan sürücü Mustafa Boz, devrilen aracındaki hasarı kontrol etmek istedi. Bu esnada aynı yönde ilerleyen K.B. (52) idaresindeki 06 FOL 631 plakalı tır, Mustafa Boz'a ve yan yatan panelvana çarptı. Olay yerine varan sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde, ikinci kazada ağır yaralanan sürücü Mustafa Boz'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan eşi İ.B. ise ilk müdahalesinin sonrasında ambulansla Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Boz'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin sonrasında hastane morguna, sonrasında otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne sevk edildi.

Tır sürücüsü K.B. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri kazayla alakalı geniş çaplı inceleme başlattı.

BAKMADAN GEÇME
Kayseri’de zincirleme kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
3. SAYFA

Kayseri’de zincirleme kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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