Kayseri’de zincirleme kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Kayseri'de kepçe ve iki işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
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Kayseri'nin Develi ilçesinde, bir kepçe ve iki işçi servisinin karıştığı kazada can pazarı yaşandı. Bahri Y. idaresindeki 38 P 7646 plakalı işçi servisi ile Ö.S'nin kullandığı 38 P 7782 plakalı işçi servisi, Soysallı Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi'nde M.A. yönetimindeki kepçeyle çarpışarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Bahri Y. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 15 kişi Develi ve Kayseri'deki hastanelerde tedavi altına alındı.
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