Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.

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Hakkari'de, Yüksekova-Şemdinli kara yolunun Korgan köyü Güzelkonak mezrasında sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

Hakkari'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada can pazarı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

ÇOCUK, HASTANEDE CAN VERDİ

Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bir çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Şemdinli Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIŞemdinli

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