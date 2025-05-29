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Takla atan otomobil 150 metre sürüklendi! Sürücü aracı bırakıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Takla atan otomobil 150 metre sürüklendi! Sürücü aracı bırakıp kaçtı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da seyir halindeki lüks araca çarparak takla atan otomobil yaklaşık 150 metre ters halde sürüklendi. Takla atan araç sürücüsü kazanın ardından aracı bırakarak olay yerinden kaçtı.

Dün saat 23.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde 07 KM 053 plakalı araç, seyir halindeki 07 BTJ 695 plakalı araca yandan çarptı. Savrulan araç refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Yaklaşık 150 metre ters dönmüş vaziyette sürüklenen otomobil yolun sol şeridinde durdu.

ARACI BIRAKARAK OLAY YERİNDEN AYRILDI

Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım etmek için aracın başına giderken, kimliği belirsiz sürücü araçtan çıkarak hızla olay yerinden uzaklaştı. 07 KM 053 plakalı araç sürücüsünün de aracı yol kenarına park ederek kaza yerinden ayrıldığı öğrenildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine gelirken her iki aracında sürücüsünün bulunmaması nedeniyle polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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