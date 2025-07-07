Taksiciye kaskla saldırdı, dayağı yiyince neye uğradığını şaşırdı! Trafikte dehşet kamerada

İzmir'de yol verme anlaşmazlığı sonucu çıkan kavgada motosiklet sürücüsü taksinin camına vurdu. Motosikletli, aracından inen taksicinin yumruklarıyla neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşların devreye girmesiyle son bulan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikte sona ermeyen şiddetin yeni merkezi İzmir'in Bornova ilçesi oldu. Yüksek cezalara ve uyarılara rağmen kavgadan çekinmeyen iki sürücü ortalığı birbirine kattı.

Ege Üniversitesi kavşağında iddiaya göre motosiklet sürücüsü genç ile ticari taksi sürücüsü arasında yol verme anlaşmazlığı yaşandı.

CAMA DEFALARCA KEZ VURDU

Motosikletten inen sürücü kaskını çıkararak taksiciye saldırdı. Cama defalarca vurarak kırmaya çalışan motorlu şahıs ile otomobilden inen taksici arasında yumruklaşma başladı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Motosikletli şahıs, vatandaşların müdahalesiyle olay yerinden güçlükle uzaklaşırken yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Emniyet görevlileri olay yerine gelmeden her ikisi de yoluna devam etti.

Öte yandan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.