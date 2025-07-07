Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Taksiciye kaskla saldırdı, dayağı yiyince neye uğradığını şaşırdı! Trafikte dehşet kamerada

Taksiciye kaskla saldırdı, dayağı yiyince neye uğradığını şaşırdı! Trafikte dehşet kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de yol verme anlaşmazlığı sonucu çıkan kavgada motosiklet sürücüsü taksinin camına vurdu. Motosikletli, aracından inen taksicinin yumruklarıyla neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşların devreye girmesiyle son bulan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikte sona ermeyen şiddetin yeni merkezi İzmir'in Bornova ilçesi oldu. Yüksek cezalara ve uyarılara rağmen kavgadan çekinmeyen iki sürücü ortalığı birbirine kattı. 

Ege Üniversitesi kavşağında iddiaya göre motosiklet sürücüsü genç ile ticari taksi sürücüsü arasında yol verme anlaşmazlığı yaşandı.

CAMA DEFALARCA KEZ VURDU

Motosikletten inen sürücü kaskını çıkararak taksiciye saldırdı. Cama defalarca vurarak kırmaya çalışan motorlu şahıs ile otomobilden inen taksici arasında yumruklaşma başladı.

Taksiciye kaskla saldırdı, dayağı yiyince neye uğradığını şaşırdı! Trafikte dehşet kamerada - 1. Resim

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Motosikletli şahıs, vatandaşların müdahalesiyle olay yerinden güçlükle uzaklaşırken yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Taksiciye kaskla saldırdı, dayağı yiyince neye uğradığını şaşırdı! Trafikte dehşet kamerada - 2. Resim

Emniyet görevlileri olay yerine gelmeden her ikisi de yoluna devam etti.

Öte yandan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yazın bile kar var, derinliği 40 metre! Hepsi oraya koşuyorŞehitlerimizin kimliği ve memleketleri belli oldu! Acı haberler peşe gitti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kadın sürücünün yolunu kesti! Aracın camına vurdu - 3. SayfaKadın sürücünün korku dolu anlarıBuna yürek dayanmaz… Gelinin düğün günü, kardeşinin ölüm günü oldu - 3. SayfaDüğün günü, kardeşinin ölüm günü olduSite sakini ile yönetim birbirine girdi! Dehşet anları kamerada - 3. SayfaYine aynı site! Bıçaklı kavga kameradaYunus polisler kaza yaptı! 2 polis yaralandı - 3. SayfaYunus polisler kaza yaptı! 2 polis yaralandıİskenderun'da panik anları! Park halindeki otomobil alev alev yandı - 3. Sayfaİskenderun'da panik! Park halindeki araç alev alev yandı636 milyon TL vurgun yaptılar! Kullandıkları yöntem "pes" dedirtti - 3. Sayfa636 milyon TL vurgun yaptılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...