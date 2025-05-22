Tam 4 ay sürdü... İstanbul'un 5 ilçesi mercek altına alındı, yüzlerce kişi yakalandı: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokak!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 5 ilçesinde torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 272 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonun hazırlıklarının 4 ay sürdüğünü kaydeden Yerlikaya, "Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz" ifadelerini kaydetti.

İstanbul'da Pendik, Esenyurt, Bağcılar, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 272 şüpheli yakalandı.

Operasyonla ilgili detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi.

"NARKOKAPAN-İSTANBUL"

Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“NARKOKAPAN-İSTANBUL 2 operasyonumuzda 272 torbacı gözaltına alındı.”

Uyuşturucu Madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda; 272 torbacı yakalandı.

4 AY BOYUNCA İNCELENDİLER

Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları 4 ay sürdü.

Bu 4 aylık süreçte, İstanbul’daki ilçeler tekrar mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi.

Ve operasyona başladık.

5 İLÇEYE OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Beşiktaş ve Şişli ilçeleri merkezli operasyonlar düzenlendi.

Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz!

İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden Baş Savcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. 🇹🇷

Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz