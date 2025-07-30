Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tam 45 kişi birden hastanelik oldu! Hepsinde belirti aynı

Tam 45 kişi birden hastanelik oldu! Hepsinde belirti aynı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tam 45 kişi birden hastanelik oldu! Hepsinde belirti aynı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'da bir ilaç fabrikasında çalışan 45 işçi, aynı belirtilerle hastaneye başvurdu. İşçilerin gıda zehirlenmesi geçirdiği tahmin edilirken, Yalova Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir firmada çalışan 45 işçi, yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak gıda zehirlenmesi şüphesiyle Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye başvurdu.

Tam 45 kişi birden hastanelik oldu! Hepsinde belirti aynı - 1. Resim

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 40, özel hastaneye de 5 işçinin başvurduğu belirtilerek, "Hastaneye başvuran şahıslar hayati tehlikelerinin bulunmamakta olup olayla ilgili işlemlere başlanılmıştır" denildi.

İşçilerin yediği yemekten numunelerin laboratuvarda incelenmek üzere alındığı da bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji il il saydı, İstanbul dahil saat verdi! Beklenen müjde bugün geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İnegöl'de korkutan fabrika yangını! Ekipler müdahale etti - 3. Sayfaİnegöl'de korkutan fabrika yangını! Ekipler müdahale ettiMetroda tavşan kostümlü ve tüfekli şahıs paniği! Görenler neye uğradığını şaşırdı, kıskıvrak yakalandı - 3. SayfaMetroda tavşan kostümlü ve tüfekli şahıs paniği!Yol ortasında sopayla öldüresiye darp ettiler! Kuşadası'nda dehşet veren olay - 3. SayfaYol ortasında sopayla öldüresiye darp ettiler!İstanbul'da fabrika yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - 3. Sayfaİstanbul Çekmeköy'de fabrika yangını!Bursa ve Karabük'ün ardından Çankırı da yanıyor! Alevlere karşı topyekûn mücadele - 3. SayfaBursa ve Karabük'ün ardından Çankırı da yanıyor!Tam söndürüldü derken, alevler Başkent'te yükseldi! Ankara'da çıkan anız yangını çevreye sıçradı - 3. SayfaAnkara'da çıkan anız yangını çevreye sıçradı
Sonraki Haber Yükleniyor...