Tam 45 kişi birden hastanelik oldu! Hepsinde belirti aynı

Yalova'da bir ilaç fabrikasında çalışan 45 işçi, aynı belirtilerle hastaneye başvurdu. İşçilerin gıda zehirlenmesi geçirdiği tahmin edilirken, Yalova Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir firmada çalışan 45 işçi, yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak gıda zehirlenmesi şüphesiyle Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye başvurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 40, özel hastaneye de 5 işçinin başvurduğu belirtilerek, "Hastaneye başvuran şahıslar hayati tehlikelerinin bulunmamakta olup olayla ilgili işlemlere başlanılmıştır" denildi.

İşçilerin yediği yemekten numunelerin laboratuvarda incelenmek üzere alındığı da bildirildi.