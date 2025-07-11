Tekirdağ'da otomobil takla attı! Ağır yaralı arkadaşını dizine yatırıp bekledi
Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, ağır yaralı arkadaşının başını dizine koyarak sağlık ekiplerini bekledi.
Çerkezköy-İstanbul yolu Büyükçavuşlu mevkiinde Çerkezköy yönüne seyreden A.M. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen araçta sürücü A.M. ile 2 yolcu yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BAŞINI DİZİNE KOYUP BEKLEDİ
Kaza alanında yaralılardan biri ağır yaralı arkadaşının başını dizine koyarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü A.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.