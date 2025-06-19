Tekirdağ'da yürekler ağza geldi! 4 aylık bebeğini rehin alan baba, balkondan bal kabağı fırlattı

Tekirdağ Çorlu’da T.T. isimli şahıs, tartıştığı eşini evden çıkardı ve 4 aylık bebeğini rehin aldı. Olay yerine gelen ekiplere "Yaklaşmayın" tehdidinde bulunan baba T.T., eline geçirdiği bal kabağını balkon camından aşağı fırlattı. 1 saatlik çalışmaların ardından rehin alınan bebek kurtarılırken, saldırgan baba gözaltına alındı.

Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Sarp Sokak’ta tartıştığı eşini zorla evden dışarı çıkardığı iddia edilen T.T. isimli şahıs, 4 aylık bebeğini evde rehin aldı. Yardım çığlıklarının ardından ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAL KABAĞI FIRLATTI

Gözü dönen baba, "Yaklaşmayın" diye tehditler savurarak eline geçirdiği bal kabağını balkon camından aşağı fırlattı. Şahsın, polis ekiplerinin uyarılarına kulak asmayıp bebeği rehin tutmaya devam etmesi üzerine ikamete operasyon için hazırlık yapıldı.

BEBEK BİR SAAT SONRA KURTARILDI

Yaklaşık 1 saat sonra itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkona merdiven uzatılırken, diğer taraftan da ikamet kapısı kırılarak içeri girildi. Polis ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon sonrası bebek annesine teslim edilirken, saldırgan baba da gözaltına alınarak karakola götürüldü.