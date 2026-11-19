TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var, işte ilk görüntüler
İstanbul Bağcılar'da TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde servis midibüsü ile 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Gelen ilk bilgiler arasında çok sayıda yaralının olduğu yer aldı. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
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Kaza, Bağcılar TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis midibüsü ile üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
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Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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