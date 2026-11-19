İstanbul Bağcılar'da TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde servis midibüsü ile 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Gelen ilk bilgiler arasında çok sayıda yaralının olduğu yer aldı. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

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Kaza, Bağcılar TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis midibüsü ile üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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