Temizlemek için girdiği makineye sıkıştı! Dehşet anları kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlemek için girdiği talaş emici makinesine sıkışan Suriye uyruklu işçi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. Talihsiz işçinin kurtarılma anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Bursa İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi 23. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde saat 15.30 sıralarında görenleri dehşete düşüren bir kaza meydana geldi.
BACAKLARI MAKİNEYE SIKIŞTI
Suriye uyruklu Mahmud İ. (29), temizlemek için talaş emici makinesinin içine girdi. O sırada çalışan makine, işçiyi içine çekti. Bacakları makineye sıkışan işçinin imdadına yetişen arkadaşları, makineyi kapattı.
İTFAİYE KURTARDI
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacakları sıkışan işçi, ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.