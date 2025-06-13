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Temizlemek için girdiği makineye sıkıştı! Dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlemek için girdiği talaş emici makinesine sıkışan Suriye uyruklu işçi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. Talihsiz işçinin kurtarılma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi 23. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde saat 15.30 sıralarında görenleri dehşete düşüren bir kaza meydana geldi.

Temizlemek için girdiği talaş emici makineye sıkıştı! Dehşet anları kamerada - 1. Resim

BACAKLARI MAKİNEYE SIKIŞTI

Suriye uyruklu Mahmud İ. (29), temizlemek için talaş emici makinesinin içine girdi. O sırada çalışan makine, işçiyi içine çekti. Bacakları makineye sıkışan işçinin imdadına yetişen arkadaşları, makineyi kapattı.

Temizlemek için girdiği talaş emici makineye sıkıştı! Dehşet anları kamerada - 2. Resim

İTFAİYE KURTARDI

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacakları sıkışan işçi, ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Temizlemek için girdiği talaş emici makineye sıkıştı! Dehşet anları kamerada - 3. Resim

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Temizlemek için girdiği talaş emici makineye sıkıştı! Dehşet anları kamerada - 4. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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