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Bursa'da görüldü! Sandığınız kadar masum değil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa&#039;da görüldü! Sandığınız kadar masum değil
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'zehirli uğur böceği' (Eresus cinnaberinus) görüldü. Bir vatandaş tarafından kayda alınan böceğin genellikle ormanlık ve kırsal alanlarda yaşadığı öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi 5 Nolu Sağlık Ocağı önünde vatandaşın dikkatini çeken uğur böceği, korkuttu.

Bursa'da görüldü! Sandığınız kadar masum değil - 1. Resim

ZEHİRLİ ÇIKTI 

Masum uğur böceklerine benzemeyen iri yapılı böceği cep telefonuyla kayda alan vatandaş, daha sonra zehirli olduğunu öğrendi.

Bursa'da görüldü! Sandığınız kadar masum değil - 2. Resim

Kırmızı-siyah renkleriyle uğur böceğine benzeyen ve zehirli bu türün genellikle ormanlık ve kırsal alanlarda yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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