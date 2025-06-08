Bursa'da görüldü! Sandığınız kadar masum değil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Haziran 2025 15:00 - Güncelleme: 8 Haziran 2025 15:07 - Güncelleme:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'zehirli uğur böceği' (Eresus cinnaberinus) görüldü. Bir vatandaş tarafından kayda alınan böceğin genellikle ormanlık ve kırsal alanlarda yaşadığı öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi 5 Nolu Sağlık Ocağı önünde vatandaşın dikkatini çeken uğur böceği, korkuttu. ZEHİRLİ ÇIKTI Masum uğur böceklerine benzemeyen iri yapılı böceği cep telefonuyla kayda alan vatandaş, daha sonra zehirli olduğunu öğrendi. Kırmızı-siyah renkleriyle uğur böceğine benzeyen ve zehirli bu türün genellikle ormanlık ve kırsal alanlarda yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin