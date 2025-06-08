Bursa'da görüldü! Sandığınız kadar masum değil
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'zehirli uğur böceği' (Eresus cinnaberinus) görüldü. Bir vatandaş tarafından kayda alınan böceğin genellikle ormanlık ve kırsal alanlarda yaşadığı öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi 5 Nolu Sağlık Ocağı önünde vatandaşın dikkatini çeken uğur böceği, korkuttu.
ZEHİRLİ ÇIKTI
Masum uğur böceklerine benzemeyen iri yapılı böceği cep telefonuyla kayda alan vatandaş, daha sonra zehirli olduğunu öğrendi.
Kırmızı-siyah renkleriyle uğur böceğine benzeyen ve zehirli bu türün genellikle ormanlık ve kırsal alanlarda yaşadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin