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Tıbbi malzemelerin çöpe atılmasıyla ilgili inceleme!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tıbbi malzemelerin çöpe atılmasıyla ilgili inceleme!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta aile sağlığı merkezi önündeki çöp konteynerine atılan tıbbi malzeme ve maskelerle ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta bir aile sağlığı merkezi önündeki çöp konteynerine tıbbi malzemelerin atılması tepki çekmişti.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

İnceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dulkadiroğlu ilçemizdeki Aile Sağlığı Merkezi önündeki çöp konteynerinde bulunan maske ve diğer malzemelerle ilgili kamuoyuna açıklama yapılması gereği hâsıl olmuştur. Söz konusu maskeler Aile Sağlığı Merkezinde tıbbi ihtiyacı bulunan hastalara verilmek üzere muhafaza edilmekte iken bulunduğu odada yaşanan su teması nedeniyle maskeler kullanılamaz hale gelmiştir. Aktif olarak kullanılmayan eski mini hasta çağırma cihazları da arıza ve su teması nedeniyle işlevselliğini kaybetmiştir.

Usulüne uygun olarak imha edilmesi gereken ve kullanılamaz hale gelen maske ile diğer malzemeler Aile Sağlığı Merkezi görevlilerince kutu poşet içerisinde bina yakınındaki çöp konteynerine bırakıldığı için ortaya istenmeyen bu görüntüler çıkmıştır. Konuyla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmış olup süreç İl Sağlık Müdürlüğümüzce yakinen takip edilmektedir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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