Tıbbi malzemelerin çöpe atılmasıyla ilgili inceleme!

Kahramanmaraş'ta bir aile sağlığı merkezi önündeki çöp konteynerine tıbbi malzemelerin atılması tepki çekmişti.

Bir dönem parasıyla bile bulunamıyordu! Şimdi ise çöpe atıyorlar... Tepki çeken görüntü

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

İnceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dulkadiroğlu ilçemizdeki Aile Sağlığı Merkezi önündeki çöp konteynerinde bulunan maske ve diğer malzemelerle ilgili kamuoyuna açıklama yapılması gereği hâsıl olmuştur. Söz konusu maskeler Aile Sağlığı Merkezinde tıbbi ihtiyacı bulunan hastalara verilmek üzere muhafaza edilmekte iken bulunduğu odada yaşanan su teması nedeniyle maskeler kullanılamaz hale gelmiştir. Aktif olarak kullanılmayan eski mini hasta çağırma cihazları da arıza ve su teması nedeniyle işlevselliğini kaybetmiştir.

Usulüne uygun olarak imha edilmesi gereken ve kullanılamaz hale gelen maske ile diğer malzemeler Aile Sağlığı Merkezi görevlilerince kutu poşet içerisinde bina yakınındaki çöp konteynerine bırakıldığı için ortaya istenmeyen bu görüntüler çıkmıştır. Konuyla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmış olup süreç İl Sağlık Müdürlüğümüzce yakinen takip edilmektedir"