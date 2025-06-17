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Bir dönem parasıyla bile bulunamıyordu! Şimdi ise çöpe atıyorlar... Tepki çeken görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Koronavirüs salgınında parasıyla bile bulunmayan maskelerin şimdi yüzüne bakılmıyor. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir sağlık ocağının önünde çöpe atılmış haldeki maskeler tepki çekti.

Kahramanmaraş'ta çekilen görüntülerde kutu içerisinde eldivenler, maskeler, ilk yardım malzemeleri ve acil durum çağrı butonları gibi çeşitli tıbbi ürünlerin çöpe atıldığı belirlendi.

Bir dönem parasıyla bile bulunamıyordu! Şimdi ise çöpe atıyorlar... Tepki çeken görüntü - 1. Resim

ÇÖPE ATILMASINA TEPKİ

Koronavirüs salgını sırasında bulunması zorlaşan, şimdi ise çöp kutusuna atılan malzemelere tepki gösteren bir kadın, "Geçen sefer sağlık ocağına geldik, bir tane maske vermediler. Yardıma ihtiyacı olan insanların hiçbirine dağıtmıyorlar, hepsini çöpe atıyorlar" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntüler sonrası İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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