Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tokat'ta ATV uçuruma devrildi: 2 kişi yaralandı

Tokat'ta ATV uçuruma devrildi: 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tokat&#039;ta ATV uçuruma devrildi: 2 kişi yaralandı
Tokat, ATV, Yaralanma, Uçurum, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tokat'ta bir ATV aracı uçuruma devrildi. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Tokat'ta uçuruma devrilen ATV aracındaki 2 kişi yaralandı.

Yusuf Özyurt idaresindeki ATV aracı, Zerra köyü yakınlarında yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan Emine Özyurt, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince uçurumdan çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bodrum'da korkutan olay! Çeçen lider Kadirov boğulma tehlikesi geçirdiEsra Erol’un oğlunun son hali gündem oldu! Görenler 'Babasının kopyası' yorumunu yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay'da hemşireye darp! 2 saldırgan gözaltında - 3. SayfaHatay'da hemşireye darp! 2 saldırgan gözaltındaTokat kuzenlerin sır ölümünü konuşuyor: Duyan herkes cenazeye koştu - 3. SayfaTokat kuzenlerin sır ölümünü konuşuyorSuriye'de mühimmat deposunda patlama! Hatay'dan da hissedildi - 3. SayfaPatlama Hatay'dan hissedildi! Panik yaşandıArda Deniz Onat'ı teknede döverek öldürmüşlerdi! 3 şüpheliden şaşırtan ifade - 3. SayfaTeknedeki vahşette şaşırtan ifadelerTraktörle otomobil kaza yaptı! Yaralılar var - 3. SayfaTraktörle otomobil çarpıştı! Yaralılar varDiyarbakır'da jandarmaya ateş açan saldırgan öldürüldü - 3. SayfaDiyarbakır'da jandarmaya ateş açan saldırgan öldürüldü
Sonraki Haber Yükleniyor...