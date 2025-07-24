Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Traktörle otomobil kaza yaptı! Yaralılar var

Traktörle otomobil kaza yaptı! Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Traktörle otomobil kaza yaptı! Yaralılar var
Bigadiç, Traktör, Otomobil, Kaza, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştı. Feci kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Bigadiç Sındırgı karayolu üzeri Kargın kırsal mahallesi girişinde bir otomobil, traktörün römorkuna çarptı.

Traktörle otomobil kaza yaptı! Yaralılar var - 1. Resim

01 ASP 158 plakalı otomobildeki 5 kişi yaralı olarak 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Traktörle otomobil kaza yaptı! Yaralılar var - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail'de bir araç durağa daldı: Yaralananların tamamı asker!IDEF 2025’te güçlü işbirliği! Roketsan ile Türksat arasında protokol imzalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arda Deniz Onat'ı teknede döverek öldürmüşlerdi! 3 şüpheliden şaşırtan ifade - 3. SayfaArda Deniz Onat'ı teknede döverek öldürmüşlerdi! 3 şüpheliden şaşırtan ifadeDiyarbakır'da jandarmaya ateş açan saldırgan öldürüldü - 3. SayfaDiyarbakır'da jandarmaya ateş açan saldırgan öldürüldüSatış rekabeti kanlı bitti! Beyoğlu’ndaki cinayet kameraya yansıdı - 3. SayfaSatış rekabeti kanlı bitti! Cinayet anı kameradaMersin'de kan donduran cinayet: Annesini defalarca bıçaklayıp boğazını kesti - 3. SayfaAnnesini defalarca bıçaklayıp boğazını kestiŞanlıurfa'da inşaatta çökme: 7 işçi yaralandı! - 3. SayfaŞanlıurfa'da inşaatta çökme: 7 işçi yaralandı!41 yıl önce Almanya'da sevgilisini öldürüp Türkiye'ye kaçmıştı! 66 yaşında yüzündeki yara izi yakalattı - 3. Sayfa41 yıldır kaçıyordu! Yara izi yakalattı
Sonraki Haber Yükleniyor...