Traktörle otomobil kaza yaptı! Yaralılar var

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştı. Feci kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Bigadiç Sındırgı karayolu üzeri Kargın kırsal mahallesi girişinde bir otomobil, traktörün römorkuna çarptı.

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01 ASP 158 plakalı otomobildeki 5 kişi yaralı olarak 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.