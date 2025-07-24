Traktörle otomobil kaza yaptı! Yaralılar var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştı. Feci kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Bigadiç Sındırgı karayolu üzeri Kargın kırsal mahallesi girişinde bir otomobil, traktörün römorkuna çarptı.
01 ASP 158 plakalı otomobildeki 5 kişi yaralı olarak 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar