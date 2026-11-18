Tokat'ta feci kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.
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B.B. (46) idaresindeki 60 AES 967 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisinde M.A'nın (35) kullandığı 60 AGR 539 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
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Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan M.B. (49), Y.E.A. (5), B.N.A. (5), E.A. (27) ve Z.E.A. (2) sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yaralılardan 2 yaşındaki Z.E.A, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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