Zeytinburnu’nda tarihi Topkapı Surları önündeki yeşillik alanda hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, ekiplere haber verdi. Sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Maltepe Mahallesi 10. Yıl Caddesi ile tarihi Topkapı Surları arasındaki yeşillik alanda meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüyen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir şahsı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Tarihi Topkapı Surları'nda erkek cesedi bulundu!



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen ceset üzerinde çalışma yaptı.

Tarihi Topkapı Surları'nda erkek cesedi bulundu!

Yapılan incelemelerin ardından erkek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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