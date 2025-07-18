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Trafikte 'kaynak' yapanlar yandı! 4 milyon liralık ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Uygulama sonucunda 4 bin 408 araç sürücüsüne 4 milyon 377 bin TL idari para cezası kesildi.

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılının ilk 6 ayında şehir merkezinde trafik düzenini sağlamak amacıyla çok sayıda denetim yaptı.

Özellikle trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirilirken, uygulama sonucunda kurallara aykırı şekilde kaynak yöntemiyle şerit ihlali yapan 4 bin 408 sürücü tespit edildi.

Trafikte 'kaynak' yapanlar yandı! 4 milyon liralık ceza kesildi - 1. Resim

4 MİLYON LİRADAN FAZLA CEZA

'Kaynak' yapan sürücülere toplamda 4 milyon 377 bin 144 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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