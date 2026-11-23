Tünelde feci kaza: Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Kazanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya döndü.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki T3 Tüneli mevkisinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
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