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Türkiye Nermin Zeren'in başına gelenleri günlerce konuşmuştu... Korkunç olayda yeni skandal! Üstüne para teklif etmişler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye Nermin Zeren&#039;in başına gelenleri günlerce konuşmuştu... Korkunç olayda yeni skandal! Üstüne para teklif etmişler
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ataşehir'de yoğun bakım hastası Nermin Zeren'e eziyet eden 7 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklardan biri, videoda konuşan kişinin kendisi olmadığını söylerken bir diğeri şikayet etmek için şiddet görüntülerini kayda aldığını iddia etti. İddia sahibi Murat Yıldırım ayrıca hastane yönetiminin videoyu silmek için kendisine sıfır telefon teklif ettiklerini söyledi.

Türkiye 2021'de Ataşehir'de özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören Nermin Zeren isimli yaşlı kadının yaşadığı eziyeti konuşmuştu. Kadının yüzüne para atıp bunu kayda alan hastane personeli Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysima Erol hakkında, 'Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan mağdura karşı eziyet' suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçundan ise 3'er yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen Mert Can Saylar, Nuriye Koç ve Murat Yıldırım'ın ve diğer sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar İrem Aysima Erol, Murat Yıldırım ve Nuriye Koç ile taraf avukatları katıldı.

"KONUŞAN KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Sanık İrem Aysima Erol mahkemede yaptığı savunmasında, "Söz konusu görüntülerde konuşan kişilerden değilim. Ben orada 1.5 yıl yoğun bakım hemşiresi olarak çalıştım. Bu süre boyunca kendim eziyette bulunmadığım gibi, başka bir arkadaşımın da eziyet mahiyetinde bir eylemine şahit olmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"ŞİKAYET ETMEK İÇİN KAYDA ALDIM"

Mahkemede savunma yapan sanıklardan Murat Yıldırım, "Ben hastanede temizlik personeli olarak çalışmaktaydım. Nöbete kaldığım hiçbir zaman şahsa eziyet edildiğini görmedim. Orada 3 sene çalıştım. Sabah doktor odasında söz konusu videoları hemşirelerin izlediğini gördüm. Hepsinin telefonunda vardı. Herkes herkese bu videoları gönderiyordu. Bazen de benim yaptığım gibi masanın üzerinde oynatılan başka telefondan videoya alıyorduk. Bendeki videoyu kimseye göndermedim, telefonumla birlikte hakimliğe teslim ettim. Hastanede çalışanlar bu videoları bazen kendi ailesine bazen arkadaşlarına gönderiyorlardı. Ben sadece bu durumu şikayet etmek amacıyla bu görüntüyü almıştım. Bu olaylar ortaya çıkmadan önce CİMER'e yazı yazarak şikayetçi olmuştum" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

SIFIR TELEFON TEKLİF ETMİŞLER

Yıldırım savunmasının devamında, "Gördüğüm olaylar sebebiyle işten ayrılmak istedim. Beni yönetim katına çağırdılar, neden beni çağırdıklarını anlamadım. 'Buraya kadar gelmişken seninle bir görüşelim' dediler. 'Telefonunu bize bırak, biz sana sıfır yeni bir telefon verelim. Ayrıca tazminat verelim ve üstüne bir miktar da para verelim' teklifinde bulundular. Ben telefonumu onlara bırakmadım. Orada, Ankara'dan gelen Başhemşire ve avukat vardı. Görüntülerin ortaya çıkmaması için benden telefonumu istediler. Benim işten ayrılmamın çok öncesinde CİMER'e şikayette bulunmuştum. Bu nedenle denetlemeye geldiler" dedi.

Ara kararı açıklayan mahkeme, tüm sanıklara ilişkin ses kayıtları ve fotoğrafların temininin ardından dosyaya konu görüntüler ile mukayese yapılarak rapor düzenlenmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 5 Kasım tarihine ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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