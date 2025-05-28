Tuvalet ile üretim alanı iç içe! Vatandaşa içireceklerdi... İşletme mühürlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir işletme, sağlıksız koşullarda şalgam üretimi yaptığı belirlenince mühürlendi. İnsan sağlığıyla oynayan işletmede tuvalet ile üretim alanının iç içe olduğu görüldü.

Saray Mahallesi'nde şalgam üretimi yapan bir işletmeye Alanya Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Denetimde üretimin depo olarak kullanılan sağlıksız bir alanda yapıldığı, tuvalet ile üretim alanının iç içe olduğu, tuvaletten sızan suların imalat alanına karıştığı, gıdaya uygun olmayan ekipman kullanıldığı ve iş yeri açma çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Konuyla ilgili yasal işlem başlatan ekipler, gıda mevzuatına aykırı üretim yapan işletmeyi mühürledi.

"HALKIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Alanya Belediyesi olarak halk sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya göz yumulmayacağını vurgulayan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hijyen kurallarına aykırı, sağlıksız ve ruhsatsız şekilde üretim yapan hiçbir işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Bu doğrultuda denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek"